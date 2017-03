Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Beyoncé: son programme très spor­tif pendant sa gros­sesse Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mars 2017 à 08:56 | | 0 commentaire(s)| En atten­dant la venue au monde de ses jumeaux, Beyoncé pratique du sport tous les jours et voici préci­sé­ment, ce qu’elle fait.

Les stars ne veulent jamais perdre de temps pour retrou­ver la ligne après l’ac­cou­che­ment, et leur solu­tion est de conti­nuer à faire du sport le plus long­temps possible pendant la gros­sesse. Kate Middleton avait suivi cette voie à l’époque où elle était enceinte de sa fille Char­lotte en s'appuyant sur les préconisations d'un coach. L'éventail des conseils transmis à Beyoncé par Céline Dion n’abor­dait pas ces préoc­cu­pa­tions physiques, mais l’in­ter­prète de Single Ladies avait de toute façon prévu de ne pas lési­ner sur le sport.



Les méde­cins ont beau lui avoir innterdit de se produire pour le festival Coachella, elle tente tant que faire se peut, de ne rien perdre de sa forme. Comme l’a dévoilé Us Weekly, les habi­tants de Los Angeles adeptes de SoulCycle peuvent régu­liè­re­ment aper­ce­voir la star en train de pratiquer cette disci­pline prisée par les stars.

Alliant péda­lage sur un vélo d’ap­par­te­ment et exer­cices pour toni­fier le haut du corps, le SoulCycle se pratique pendant des séances de 45 minutes, dans des pièces plon­gées dans le noir à peine éclai­rées par quelques bougies pour éviter aux parti­ci­pants de se juger entre eux. D’après un proche de la star, Beyoncé en fait quasi­ment tous les jours, rela­ti­ve­ment proté­gée par la pénombre.



Jay Z l’ac­com­pagne très souvent lors de ces séances, et ce mardi 8 mars, c’est son amie des Desti­ny’s Child Kelly Rowland qui était à ses côtés au West Holly­wood Studio, rapporte l’heb­do­ma­daire. Histoire qu’on ne les embête pas trop, Beyoncé et son bien-aimé se faufilent en cours une fois les lumières éteintes et repartent en vitesse. Être une star, c’est déjà du sport.



