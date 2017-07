Bienfaisance aux albinos : les Petites gouttes offrent des crèmes solaires et des lunette de soleil

L’ONG Petites Gouttes a organisé, le 16 juillet août 2017 à Ziguinchor, une journée de consultations médicales des albinos de la zone sud. L’occasion a permis à l’association engagée exclusivement dans la bienfaisance de doter aux personnes victimes d’albinisme de crème solaire, de lunette de soleil entre autres. L’organisation de cette journée de consultations médicales des personnes albinos des régions sud du pays répond à un cri de cœur lancé par l’Association des Albinos de la région de Ziguinchor. En effet, c’est une solidarité naissante qui voit le jour à travers le partenariat avec l’ONG Petites Gouttes, qui a accepté d’offrir des verres solaires, de prescrire et confectionner gratuitement des verres correcteurs pour toutes les personnes albinos de l’ABIPA, a déclaré son président, Yaya Konté. Au cours de la cérémonie d’ouverture tenue au centre culturelle régionale de Ziguinchor, les personnes albinos ont reçu gratuitement chacune un tube de pommade de protection contre les rayons solaires. Le choix de la région pour cette journée ne serait pas un fait du hasard. L’idée de l’organisation de cette activité médicale et de sensibilisation est née suite à un diagnostic sur la situation des personnes albinos dans cette partie du Sénégal. Ce diagnostic a révélé des difficultés atroces auxquelles sont confrontées les personnes atteintes d’albinisme, et qui compromettent leur épanouissent selon Yaya Konté leur président. M. Konté a cité entre autres, la persistance de préjugés et autres stéréotypes négatifs sur la personne albinos, et les problèmes de santé comme les cancers de peau, ainsi que les problèmes d’yeux, provocant une baisse de la vue. Pour le président de l’association régionale des Albinos, nonobstant les actions d’information et de sensibilisation menées quotidiennement en direction des familles et des personnes albinos elles-mêmes, l’ampleur des problèmes de peau s’accroit d’année en année. A l’en croire, trois décès ont endeuillé les familles de l’Association de 2012 à nos jours. Face à cette situation, l’Association lance un cri de cœur à toutes les bonnes volontés afin que dans un élan de solidarité, ce groupe cible puisse recevoir de l’aide pour résorber les problèmes de santé liés à l’albinisme. Le président Yaya Konté a surtout remercié L’Association « Les Petites Gouttes » grâce à qui cette action de haute portée humanitaire et sociale a eu lieu. L’activité a été soutenue par l’association ‘’la Casamance, j’y suis, j’y reste et j’y investis’’ dont la présidente a salué la portée de l’action hautement citoyenne qui porte la signature de l’Association ‘’Petites Gouttes’’ en faveur de cette catégorie très fragile. Madame Preira née Elisabeth Ba exhortera les bonnes volontés à s’engager dans cet élan humanitaire, cette voie déjà tracée par ‘’Petites Gouttes’’. L’Association « Les Petites Gouttes » a été créée en 2014 par des sénégalais vivants à Grenoble. Elle regroupe des personnes d’origines diverses de par leur nationalité, leur milieu social, leur profession, leur âge. Le point commun qui les lie est leur fort engagement dans la volonté de vouloir offrir un meilleur avenir aux personnes vulnérables. Selon Salman Ba, les actions de l’Association « Les Petites Gouttes » sont tournés vers des personnes en situation précaire. ‘’Nous agissons auprès d’un public hétéroclite composé par des talibés, des personnes en situation de handicap et des personnes atteintes d’albinisme’’ a dit en substance Salman Ba qui a représenté l’Association pour de cette première sortie en Casamance. Amady Khalilou Diémé

