Biens culturels mal acquis : « Le Bénin est dans une recherche d’identité »

Le bras de fer entre Paris et Cotonou se poursuit. A l’origine de l’affaire dite « des biens culturels mal acquis », il y a cette demande du Bénin à la France, fin juillet 2016, pour que lui soient restituées plusieurs pièces « pillées » pendant la colonisation. Il s’agit d’environ 5 000 biens culturels (trônes royaux, sceptres, portes sacrées du palais d’Abomey, statues anthropomorphes…) répartis dans plusieurs musées privés, mais dont la majorité appartient au Musée du quai Branly, à Paris.



Dans une lettre envoyée le 12 décembre 2016 à Aurélien Agbenonci, ministre béninois des affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, son homologue français, explique que les biens évoqués « ont été intégrés de longue date, parfois depuis plus d’un siècle, au domaine public de l’Etat français » et que « conformément à la législation en vigueur, ils sont soumis aux principes d’inaliénabilité et d’insaisissabilité. En conséquence, leur restitution n’est pas possible. »



L’affaire aurait pu en rester là. C’était compter sans le Conseil représentatif des associations noires (CRAN), soutenu par un collectif de députés français et béninois, ralliés par les rois du Bénin.



Dans une tribune publiée notamment dans Le Monde, les députés rappellent « qu’il existe en France une Commission scientifique nationale des collections, dont la mission est justement de déclasser les objets soumis à son examen, en vue d’une éventuelle restitution. Quand des objets du patrimoine ont été volés, la Commission peut les déclasser en vue d’une restitution intégrale. Par conséquent, ces biens qui ont été emportés par les armées coloniales peuvent être déclassés et restitués. »





Lemonde