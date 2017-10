«Biens mal acquis»: colère de Malabo après la condamnation du fils Obiang

La justice française a condamné vendredi 27 octobre, le vice-président équato-guinéen, Teodorin Obiang, à trois ans de prison avec sursis et à une amende de 30 millions d'euros avec sursis également. La cour a aussi ordonné la confiscation de l'ensemble des biens déjà saisis, dont un somptueux hôtel particulier avenue Foch à Paris, une des artères les plus cotées de la capitale. C'est la première fois qu'un responsable politique africain est condamné en France, pour une affaire de « biens mal acquis ». Ce jugement a déclenché la colère de Malabo, qui compte poursuivre son combat contre ces démarches judiciaires.



Les avocats de Teodorin Obiang comptent faire appel de la décision de justice rendue vendredi à Paris. Car sur le fond, les autorités sont formelles : « L'Etat n'est pas victime de détournement de fonds de la part du vice-président », souligne Miguel Oyono, l'ambassadeur de la Guinée équatoriale à Paris.



Malabo mise par ailleurs sur une procédure enclenchée devant la Cour internationale de justice (CIJ) à La Haye. C'est un recours pour tenter d'annuler les procédures judiciaires en France. La prochaine audience est prévue en février aux Pays-Bas. Les autorités équato-guinéennes espèrent notamment, faire reconnaître l'« immunité juridictionnelle personnelle dont bénéficie Teodorin Obiang, en sa qualité de vice-président », indique Me Jean-Charles Tchikaya, l'avocat de l'Etat.



Teodorin Obiang doit enfin faire face à un autre front. En Suisse, la justice a ouvert une enquête l'année dernière, pour « corruption » et « blanchiment d'argent ». Un bateau et onze véhicules de luxe ont été saisis par deux procureurs de Genève. « Pour l'heure, assure l'avocat de l'Etat équato-guinéen, Teodorin Obiang n'a reçu aucune convocation pour venir se défendre. »