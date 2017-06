Bientôt sur les plages ? Un maillot de bain Trump

Une société californienne fait des vagues depuis la commercialisation d'un maillot de bain une pièce dont le motif n'est autre qu'une photo du visage du président américain Donald Trump.



Le maillot "Shocked Trump" est diffusé par la compagnie de confection vestimentaire californienne, Beloved Shirts. Il coûte 49,95 dollars (44,87 euros) et n'est pas échangeable ni remboursable. Fabriqué aux Etats-Unis, ce costume de bain reprend le visage présidentiel, les yeux écarquillés et la bouche ouverte comme s'il était interloqué.



Un maillot de bain "censé être flatteur"



Il "dessine vos formes et, est censé être flatteur", a indiqué la société, qui a mis en vente en mai, un maillot une pièce avec la photo d'un torse poilu masculin ayant remporté un certain succès sur les réseaux sociaux.



Sa dernière création a également provoqué des remous sur internet mardi, de nombreux internautes estimant qu'il allait sûrement attirer les regards sur la plage.