Bignona: les forces de sécurité mobilisées pour retrouver un enfant disparu

Les forces de défense et de sécurité de Ziguinchor (sud) sont à pied d’œuvre pour retrouver un pensionnaire d’iune institution prescolaire âgé de 3 ans et disparu il y a "plus d’une semaine’’, a annoncé mardi le préfet de Bignona, Amadou Lamine Guissé.



"Il y a un enfant qui a disparu depuis plus d’une semaine. Tous les services sont mobilisés pour aller à sa recherche. Nous avons saisi la police, la gendarmerie et les services sociaux qui sont à pied d’œuvre pour retrouver ce garçon de trois ans", inscrit dans une institution préscolaire, a expliqué M. Guissé.



Il intervenait mardi en marge d’une cérémonie commémorative de l’anniversaire de la Convention des droits des enfants, à l’école Faye Coly de Bignona, en présence du maire Mamadou Lamine Keita, des autorités académiques et des représentants de l’UNICEF.



"Depuis le jour de la disparition, il y a plus d’une semaine, toutes les équipes de recherche sont à pied d’œuvre, notamment la brigade de gendarmerie, les services sociaux et les partenaires de l’école du département, pour retrouver cet enfant. Nous ne perdons pas espoir", a indiqué le préfet de Bignona.



M. Guissé a interpellé les acteurs de l’école et les responsables d’établissements scolaires, les invitant à "une meilleure surveillance" des enfants dans les établissements scolaires.



"Les établissements doivent être davantage sécurisés par les enseignants eux-mêmes, les directeurs et les parents. J’ai demandé au commandant de brigade de sensibiliser sur la surveillance des enfants dans l’espace scolaire", a-t-il dit.