Bilan: Les dispositions sécuritaires prises par la police sur la situation gambienne (la Police)

Cent onze (111) agents ont été déployés dans les secteurs frontaliers de Karang, Keur Ayib, Kidira, Kounkané et Salikégné, dont soixante-neuf (69) du groupement mobile d’intervention (GMI) et quarante-deux (42) de la Direction de la Police de l’Air et des Frontières (DPAF), indique un communiqué de la police.



La Police nationale a renforcé ses positions au niveau des postes-frontières suivant en cela les instructions de l’Inspecteur Général Oumar MAL, directeur Général de la Police Nationale.





Les objectifs visés étaient entre autres, de renforcer le contrôle de l’immigration, de renforcer la surveillance des frontières, et enfin, coordonner les procédures de facilitation en faveur des individus souhaitant se réfugier au Sénégal, selon le texte.





Le dispositif de patrouille a été renforcé par les brigades de patrouilles frontalières à Sarayélli (Secteur frontalier de Kidira) et Mandat-Douane (secteur frontalier de Kounkané).





Grace à une synergie d’actions et de ses entités, la police a joué un rôle capital dans la gestion de la crise gambienne, tant du point de vue humain et sécuritaire.





Du 1er au 22 janvier, les postes frontaliers avec la Gambie ont enregistré un flux total estimé à cent vingt-sept mille neuf cent dix personnes(127 910) dont cinquante mille quatre cent vingt-huit (50428) gambiens et quarante-neuf mille trente-sept (49037) pour les sorties dont treize mille quatre-vingt-sept (13487) gambiens, précise la même source.





Soixante-sept (67) patrouilles ont été effectuées par le GMI et la DPAF, dans le ressort des secteurs frontaliers de Karang, Keur Ayib, Kidira, Salikégné, et Kounkané, ajoute le communiqué.





Thierno Malick Ndiaye