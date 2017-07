Bilan d'une semaine de campagne

La tête de liste de Benno, le Premier ministre Boun Abdallah Dionne est le seul à faire une campagne nationale. Il a déjà visité 5 régions et traversé une quinzaine de départements avec près d'une dizaine de grands meetings. La coalition Mankoo ne s'est rendue pour le moment que dans trois villes, Dakar, Thiès et Saint-Louis. Dans cette dernière, la mobilisation a été jugée faible tandis qu'à Thiès, près de 2000 personnes seulement ont accueilli les leaders de Mankoo.



Wade n'a pas encore tenu un seul meeting et se contente de visites aux chefs religieux. Quant aux autres candidats, ils sont invisibles. Abdoul Mbaye s'est déplacé une seule fois à l'intérieur du pays, quant à Sonko, il n'a pas fait la campagne de feu qu'on attendait. Sinon le PUR de Moustapha Sy est très présent dans les régions à travers des visites de proximité.



A Dakar, Benno est plus bruyant que Mankoo dans sa campagne. Barthélemy Dias et Bamba Fall sont devenus moins visibles que durant la pré-campagne.



Le Soir