Bilan de la CAN 2017, 66 buts marqués en 32 matchs Les rideaux sont tombés sur la 31e coupe d'Afrique des nations, Gabon 2017. A l'heure du bilan, le niveau de jeu et les statistiques sont acceptables mais l'impression d'ensemble est que ça peut mieux faire.

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Février 2017

Malgré le peu d'engouement manifesté par les Gabonais, au total 66 buts ont été marqués sur l'ensemble des 32 matchs joués. Le Congolais Junior Kabananga est le meilleur buteur de la CAN. En dépit de l'élimination de la République démocratique du Congo en quart de finale par le Ghana 1-2. L'attaquant-vedette des "Léopards" est resté à la tête de ce classement.



A noter que durant les phases de poule, 52 buts ont enregistrés sur les 24 matchs. Le Burkina Faso qui a terminé à la troisième place de la CAN possède la meilleure attaque avec 8 buts marqués en 6 matchs disputés. Le Cameroun et la RD Congo suivent avec chacun 7 réalisations.



Les deux finalistes de cette 31e CAN, le Cameroun et l'Egypte ont fait preuve de solidité défensive durant la compétition avec seulement 3 buts encaissés en 6 sorties. Les "Pharaons" égyptiens qui n'ont marqué que 5 fois n'ont pris leur premier but qu'en demi-finale.



Côté camerounais, il faut également noter que le portier des "Lions indomptables"a été un grand artisan de ce succès. Il s'est surtout fait remarquer lors du match de quart de finale contre le Sénégal en enraillant les multiples occasions des "Lions" mais surtout en arrêtant la tentative de Sadio Mané à la séance des tirs au but.



Beaucoup de favoris sont très vite passés à la trappe. Des pays comme la Côte d'Ivoire, tenante du titre, l'Algérie ou encore le pays hôte, le Gabon et dans une certaine mesure, le Sénégal, ont très vite quitté la compétition.



On regrettera un certain nombre de points négatifs, particulièrement la qualité d'un des terrains de compétition.



source enquête

