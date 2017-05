Bilan des 25 ans du festival de Jazz de Saint-Louis, entre réussite et problèmes de trésorerie Les rideaux sont tombés sur les 25 ans du festival de jazz de Saint-Louis. L'édition de 2017 est d'après les mélomanes, de loin, l'une des plus relevées mais a quand même connu quelques couacs.

Le Saint-Louis Jazz a une fois de plus enregistré des problèmes de trésorerie. Le budget de cette année, environ, 300 millions de francs, a été exécuté aux trois quarts , déclare le président de l'association Saint-Louis jazz, Me Ibrahima Diop. Toutefois, il tient à préciser que, "presque tous les artistes ont déjà reçu leurs cachets. Et ceux qui ne l'ont pas encore reçu, l'auront dans les prochaines heures".



Seulement, Ibrahima Diop souligne qu'il y a encore un passif à combler comme tous les ans. "La situation est grave. Personnellement, j'ai donné en caution, un patrimoine personnel pour pouvoir avoir un découvert de 20 millions de francs et commencer la manifestation. Je suis exposé à des poursuites au plan civil et commercial", a-t-il indiqué, tout en rappelant l'apport du Président de la République à hauteur de 20 millions de francs.



Pendant ce temps, Marcus Miller, l'une des grandes attractions de cette édition marquant le quart de siècle de son existence, même s'il ne s'est produit que durant une heure, aura touché un pactole de près de 50 millions de francs CFA entre son hébergement, son billet d'avion et son cachet.



