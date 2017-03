Bilan provisoire de l'attentat de Londres

"L'auteur de l'attaque en face du Parlement britannique à Londres est un soldat de l'EI et l'opération a été menée en réponse à l'appel à frapper les pays de la coalition" internationale antidjihadistes, a indiqué Amaq, citant "une source de sécurité".



C'est la première fois que l'EI revendique une attaque en Grande-Bretagne, pays membre de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis.



Mercredi, un homme vêtu de noir a lancé sa voiture contre la foule sur un trottoir du pont de Westminster, qui enjambe la Tamise face à Big Ben, tuant deux personnes et en blessant plusieurs dizaines. Il a ensuite poignardé à mort un policier dans la cour du Parlement, symbole de la démocratie britannique, avant d'être abattu par la police.



L'auteur de l'attentat est né au Royaume-Uni et était un "extrémiste connu des services de renseignement", a annoncé jeudi la Première ministre, Theresa May. La police, qui a procédé à huit arrestations, privilégie la piste du "terrorisme islamiste" dans son enquête.



7sur7