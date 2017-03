Bilan tournées économiques : "L'APR demeure convaincue que Macky SALL est en train de conduire sûrement le Sénégal vers l’émergence"

L'Alliance pour la République exprime toute sa fierté et son entière satisfaction, suite à la tournée économique que le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall vient d'effectuer au nord du pays. Cette démarche de gouvernance inclusive de proximité a constitué un moment fort de retrouvailles et de communion entre les populations des zones périurbaines et rurales et le Chef de l’Etat, toujours soucieux du respect de ses engagements et du bien être de ses concitoyens.



En effet, avant 2012, le Candidat Macky SALL, Président de l'APR, avait parcouru le Sénégal, du Nord au Sud, d'Est en l'Ouest, pour rencontrer ses compatriotes de tous âges, les écouter, partager leur quotidien, recueillir leurs préoccupations, et leur exposer les grandes lignes de son projet d’un Sénégal émergent, assis sur une croissance durable et inclusive, la paix à travers une démocratie modèle ainsi qu’une gouvernance vertueuse .



Concrètement, cette vision est aujourd’hui déclinée avec un très haut niveau d’efficacité et de performance à travers le Plan Sénégal Emergent, référentiel des politiques publiques et des programmes spécifiques à fort impact socio-économique comme le PUDC, PROMOVILLES, PUMA, la CMU, les Bourses de Sécurité Familiale, voire le Pôle Urbain de Diamniadio.



En vérité, au vu des nombreuses réalisations inaugurées, dans la cadre de la tournée présidentielle dans le Nord du Sénégal, notamment la réhabilitation de la RN2, ainsi que des nouveaux chantiers lancés, dans les domaines aussi stratégiques que l'hydraulique, l'électrification, le désenclavement et le soutien aux activités économiques des femmes, l'APR demeure convaincue que le Président Macky SALL est entrain de conduire sûrement notre pays vers l’émergence.



Ainsi, à l’instar de beaucoup de Sénégalais, l’Alliance Pour la République mesure toute la pertinence et la portée du PUDC, programme innovant de développement économique et social endogène, qui installe le monde rurale au cœur des priorités et qui est en passe de devenir un programme de rattrapage, d'inclusion sociale de référence en Afrique et à travers le monde entier.



En vérité, si le Président Macky SALL est parvenu, en si peu de temps, à des résultats probants, en comptant principalement sur les ressources internes, c’est qu’il a su engager un changement de paradigme et d’échelle dans la mise en œuvre des projets et programmes ; et le Gouvernement dans une dynamique de gestion rationnelle, transparente et efficace des deniers publics.



Par ailleurs s’il est fusion avec les populations lors de ses différentes tournées, c’est que le Président a su partager avec ses compatriotes, son ambition pour le Sénégal, sa détermination pour la performance économique, et son engagement pour l’équité et la solidarité.



Dès lors, l'APR demande au Président Macky SALL de rester dans le temps de l’action et exhorte le Gouvernement à persévérer dans cette voie qui apporte aux Sénégalais, jour après jour, des motifs de satisfaction, de soulagement et des raisons d'espérer des lendemains bien meilleurs.



Incontestablement, la baisse récente de 10% sur les factures d'électricité, effective sur les factures, conforte cette conviction forte et, au delà de renforcer le pouvoir d'achat des ménages, prouve également la vision stratégique noble de son Excellence Macky SALL et la bonne santé de notre économie.



Enfin, l'Alliance Pour la République, après avoir renouvelé ses vives félicitations et son engagement total au Président Macky SALL, invite tous les militants à se mobiliser pour une inscription massive sur les listes électorales, afin de lui assurer une majorité confortable à l'Assemblée Nationale, en 2017, et un deuxième mandat dès le premier tour, à l'élection présidentielle de 2019.



Fait à Dakar, le 14 mars 2017

Le Porte-parole national

Seydou GUEYE