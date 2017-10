Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Bill Gates: Ces trois livres qui ont suscité l’intérêt du milliardaire pour la santé mondiale Rédigé par leral.net le Mardi 24 Octobre 2017 à 23:13 | | 0 commentaire(s)|

Depuis quelques années, l’homme le plus riche du monde a montré beaucoup d’intérêt pour la santé mondiale. Amoureux de lecture, Bill Gates a dû beaucoup lire dans le domaine de la santé également. Parmi les centaines de livres qu’il a pu lire, le fondateur de Microsoft partage les livres qui lui ont ouvert l’esprit.

L’une des personnalités qui a déclenché en Bill Gates, la passion pour la lecture est le célèbre épidémiologiste Dr. Bill Foege. Pour ce dernier, comme l’a signifié récemment le milliardaire dans un billet, la santé mondiale est possible à travers la lecture.

Depuis 1999, Bill Foege est le mentor de Bill et Melinda Gates. Il a aidé notamment ces derniers à informer leur philanthropie mondiale de la santé. Foege n’a pas fait que répondre aux questions de Bill Gates ou de donner des conseils académiques mais, il lui a donné une liste de 81 livres et rapports sur les problèmes de santé mondiaux.

« Tous ces livres m’ont ouvert un nouveau monde », écrit le fondateur de Microsoft. « Faire de la passion de Bill Foege pour combattre la pauvreté et la maladie une de mes passions », poursuit l’homme le plus riche du monde.

Pour Bill Gates, trois livres parmi cette liste lui ont été d’un énorme avantage.

Princes et paysans – La variole dans l’histoire par Donald R. Hopkins L’auteur raconte l’histoire de la première maladie à être éradiqué médicalement.

Les moustiques, le paludisme et l’homme: une histoire des hostilités depuis 1880 par Gordon Harrison Ce livre suit l’histoire du paludisme, que la Fondation Gates a l’intention d’éradiquer.

Investir dans la santé: Rapport sur le développement dans le monde 1993 par la Banque mondiale Bill Gates décrit ce document de la Banque mondiale comme «un rapport novateur sur l’importance de l’investissement dans la santé mondiale».







