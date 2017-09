Birahim Seck, Forum Civil : "Aliou Sall doit aller plus loin et démissionner de la mairie de Guédiawaye "

Le maire de Guédiawaye, Aliou Sall va quitter la tête de l’Association des maires du Sénégal (Ams). Nommé directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, il aurait décidé de rendre le tablier pour éviter un potentiel conflit d’intérêts, selon le journal L’Observateur.



Qui souligne que les missions de la Cdc, à la tête de laquelle vient de le nommer son frère Macky Sall, il y a l’appui au développement des Collectivités locales. Interrogé par la RFM, Birahim Seck, responsable du Forum Civil, Aliou Sall pense qu’il doit faire de même pour la mairie de Guédiawaye.



Car, explique-t-il, "les risques de conflit d’intérêts vont toujours exister tant qu’il est Directeur de la Cdc et maire. C’est la loi 2006-03 du 4 janvier 2006 qui stipule que la Cdc finance les collectivités locales. Donc, il ne peut pas être à la d’une institution qui finance les collectivités locales et en même temps, maire d’une commune."

