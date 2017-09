Birame Gningue (agent de Xaragne): « Ama ou un autre, Modou est prêt »

Modou Lo est sous contrat avec Pape Abdou Fall pour le combat face à Lac 2. Mais néanmoins, lors d’un entretien accordé à Sunu Lamb, l’agent de Modou est bien clair. Il soulève : « Nous n’avons avancé aucun adversaire avec Luc. On attend d’abord de remplir notre contrat avec Pape Abdou Fall ».



Et ajoute : « dans l’arène, chaque lutteur sait qui est son potentiel adversaire. Mais pour le moment, on attend de finir avec Lac 2 et ensuite on verra ce qui suit ».



En ce qui concerne Ama Baldé, l’agent de Xaragne Lo répond : « que ce soit Ama ou un autre, Xaragne est prêt. Mais notre préférence est quand même le roi des Arènes, Bombardier ».