Birima Mangara : « Nous saurons compter sur Moussa Faki Mahamat pour faire avancer l’Afrique dans la voie de la stabilité e du développement »

Birima Manga, le ministre en charge du budget a félicité le Tchadien Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’Union africaine et espère compter sur cette éminente personnalité pour "faire avancer l’Afrique dans la voie de la stabilité et du développement". Brimia Mangara s’exprimait ainsi lors de l’ouverture officielle ce matin au King Fahd Palace de la dixième Réunion annuelle conjointe du Comité technique spécialisé de l’Union africaine sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et l’intégration et de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique de la Commission économique pour l’Afrique.



Jeudi 23 Mars 2017