Birima Mangara, ministre du budget « Nos banques doivent faire face au défi d’évolution des normes de la profession » Le siège de la banque sahélo-saharienne pour l’investissement et le commerce (BSIC) a été inauguré hier par le ministre du budget Birima Mangara qui a saisi l’occasion pour soutenir que nos banques doivent faire face au défi d’évolution des normes de la profession pour leur développement.

Pour le ministre du budget, Birima Mangara c’est une fierté pour notre pays d’héberger le groupe BSIC en sa qualité de financement et d’intégration économique de la communauté des Etat Sahélo-sahariens qui regroupent 29 Etats Africains.



« La BSIC en tant que banque communautaire, contribue activement au développement socio-économique des Etats membres, finance d’importants projets porteur publics comme privés ainsi que les filières porteuses de croissance », précise le ministre.



D’après toujours le ministre, "la prochaine décennie ouvre d’important défis les plus attendus concerne l’évolution au point de vue de normes de la profession bancaire. Cette évolution à une nécessaire mise à niveau installée dans la zone Uemoa. Les banque de notre zone monétaitre doivent participer plus au développement économique de notre société en voie d’émergence », plaide Birima Mangara.



De son avis les besoins en financement économiques ne pourront être satisfaits que par l’implication des banques et établissements financiers à travers le relèvement significatif du taux de bancarisation des populations et le financement des projets structurants et porteur de bien être dans cette société en pleine mutation. C’est dans cette optique que le Sénégal a décidé d’adopter un nouveau modèle de développement économique pour accélérer sa marche vers l’émergence.



Monsieur Adama Diop directeur de la BSIC Sénégal souligne que « ce nouveau siège constitue une avancée significative pour la BSIC Sénégal, il va créer de nouvelles conditions d’accueil et offrir au personnel un nouveau cadre approprié » à l’entame de son discours.



Selon lui son positionnement géographique dans cette zone qui se veut un pôle d’affaire permettra à la, banque de renforcer sa visibilité et son rayonnement.





