Bizutage dans la police: Les 42 élèves-officiers réintégrés

Les 42 élèves-officiers de la 44e promotion de l’Ecole nationale de la Police n’ont pas finalement été exclus. L’enquête diligentée après leur renvoi a innocenté les mis en cause, qui vont, donc, reprendre leur formation.



Selon des sources policières, « la décision a été prise pour leur retour à l’école de police, après enquête ». Selon Les Echos, celle-ci conduite par la Direction de l’Inspection des services de sécurité (DISS) a disculpé les élèves-officiers incriminés. En attendant leur réintégration, une rencontre entre le ministre de l’Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo et les hauts gradés de la police, est prévue aujourd’hui, 15 juin.



En mai dernier, 42 élèves-officiers et commissaires étaient exclus de la 44e promotion. Il leur avait été reproché d’avoir exercé des sévices sur des nouvelles recrues. Des accusations qu’ils avaient niées, dénonçant une certaine forme de communication de la direction de l’Ecole.



Igfm