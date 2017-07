Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Blac Chyna "dévastée" par la trahison de son ex, Rob Kardashian Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juillet 2017 à 14:09 | | 0 commentaire(s)|

Blac Chyna s'est exprimée pour la première fois, depuis la trahison de son ex; Rob Kardashian, coupable d'avoir diffusé des photos nues d'elle. La it-girl américaine se sent "anéantie" et "trahie."



Blac Chyna est sorti de son silence. Eclaboussée par le bad buzz de ses photos dénudées, diffusées par son ex, Rob Kardashian sur les réseaux sociaux, la it-girl américaine s'est exprimée pour la première fois sur cette affaire à l'émission Good Morning America.



Le quotidien New York Post vient de dévoiler les premiers mots de la maman de Dream. "J'ai été dévastée, bien sûr. Je me dis : 'comment quelqu'un pourrait-il poster ces images de moi ?' C'est une personne en qui j'avais confiance. Je me suis confiée à lui. Je me sentais à l'aise, vous savez, même en envoyant ces images et même en lui parlant de certaines choses, vous savez. Je me suis sentie... trahie", a souligné Blac Chyna.



Rob Kardashian n'a pas supporté de voir son ancienne fiancée s'afficher dans son lit avec un autre homme lors de jour de la fête de l'Indépendance américaine. Le petit frère de Kim Kardashian a totalement craqué par la suite, en dévoilant des photos dénudées, qu'il a supprimées par la suite mais il était déjà trop tard.



Ces clichés ont fait le tour du web. Rob Kardashian ne s'est pas arrêté là. Il a révélé que Blac Chyna l'avait fait "cocu" à plusieurs reprises et qu'il payait toutes ses factures. En colère, il a également affirmé que son ex avait subi une chirurgie pour retrouver sa silhouette pré-grossesse, quelques jours après son accouchement.



"J'étais toujours là pour lui"



Dans Good Morning America, Blac Chyna est revenue sur son histoire d'amour avec Rob Kardashian et elle a eu des mots affectueux envers le papa de sa fille de neuf mois. "Tout d'abord, ce qui m'avait attirée chez Rob, c'est qu'il était très doux. Très attentionné. Je sentais qu'il avait vraiment besoin, vous savez, d'aide sans que quelqu'un le pointe du doigt.



Parce que je sais ce que ça peut être. Et j'avais l'impression d'être cette amie qui ne posait jamais de questions ou ne jugeais pas. Et j'étais toujours là pour lui. Et c'est ça qui m'a attirée. Nous avons passé de bons moments ensemble. Et ce qui a été le point de rupture, c'est quand j'ai baissé ma garde", a-t-elle affirmé.









Accueil Envoyer à un ami Partager