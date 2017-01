Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Blac Chyna et Rob Kardashian affolent Instagram, mais chacun à sa manière Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Janvier 2017 à 00:31 | | 0 commentaire(s)| Au jeu du « Je t’aime, moi non plus », ces deux là sont champions toutes catégories. Pour leur année de vie commune ils ont tous les deux posté quelque chose sur Instagram, mais une fois de plus, ils ne semblent pas sur la même longueur d’ondes.

Ils s’aiment, ils se détestent, ils se re aiment, ils font un bébé, ils se quittent, ils se re re aiment… Pour suivre Blac Chyna et Rob Karda­shian, il faut avoir l’es­prit clair. Mais toutes ruptures et disputes mises de côté, le couple fête aujourd’­hui l’an­ni­ver­saire de leur année de vie commune. (Comment ça c’est un peu triché ? Ils font ce qu’ils veulent dans la tribu Karda­shian !)



Le 10 novembre dernier, Blac Chyna donait nais­sance à la petite Dream, fruit de leurs amours tumul­tueuses. Malheu­reu­se­ment, en décembre, elle avait quitté le domi­cile fami­lial en emme­nant le bébé avec elle, ne suppor­tant plus le carac­tère soit disant luna­tique de son compa­gnon. Et fina­le­ment, après les fêtes et une hospi­ta­li­sa­tion plus tard (Rob est diabé­tique), ils sont repar­tis pour un tour.

Pour fêter ça, Rob a donc fait une vidéo qu’il a postée sur Insta­gram où l’on peut voir le couple dans leurs meilleurs moments. Des câlins, des bisous, du bonheur à n’en plus finir, avec un commen­taire simple mais effi­cace : « Une année de passée, lol. Wouhou, joyeux anni­ver­saire bébé ».



Blac Chyna, quant à elle, a fait ce pour quoi elle est la plus douée. Elle a posté une série de photos d’elle super sexy en linge­rie et désha­billé dorés, avec des poses et un regard dont elle seule a le secret. En revanche, elle ne fait pas de commen­taires ni d’al­lu­sion à cet anni­ver­saire. Les rois du « Je t’aime, moi non plus », on vous le disait.



Voici



Accueil Envoyer à un ami Partager