Blac Chyna et Rob Kardashian se remettent ensemble Rédigé par leral.net le Lundi 2 Janvier 2017 à 18:06 | | 0 commentaire(s)| La tumultueuse relation entre Blac Chyna et Rob Kardashian se poursuit. Le couple est désormais réuni, la mère de Dream porte à nouveau sa bague de fiançailles.

Contre toute attente, ils auront bien passé le réveillon ensemble. Blac Chyna et Rob Kardashian se sont rabibochés après le séjour à l'hôpital du fils de Kris Jenner. Peu de temps avant Noël, les deux amoureux s'étaient pourtant déchirés sur les réseaux sociaux. Blac Chyna était partie, emportant avec elle leur fille Dream, âgée d'un mois. Une terrible situation pour Rob Kardashian, qui avait fait part de sa très grande peine : « Ma petite fille me manque. »



De son côté, Blac Chyna avait répondu en accusant l'état dépressif du jeune homme comme étant à l'origine de la rupture : « Il ne fait rien pour arranger les choses ». La séparation aurait bien pu être cette fois définitive. Mais le 29 décembre, Rob Kardashian était hospitalisé en urgence à cause de son diabète. À son chevet, sa mère et... Son ex étaient là pour le soutenir.



Depuis, on ne savait pas où en étaient les parents de Dream Kardashian. TMZ révèle que Rob Kardashian et Blac Chyna se sont bien remis ensemble. Ils ont même célébré le réveillon tous les deux et la jeune maman a été aperçue portant à nouveau sa bague de fiançailles au doigt... Jusqu'à la prochaine rupture.



source: voici



