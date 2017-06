Blac Chyna recasée : Découvrez son nouveau chéri

A la suite de sa séparation avec Rob Kardashian, Blac Chyna a retrouvé l'amour. Découvrez l'heureux élu.





Oublié Rob Kardashian, Blac Chyna a craqué pour un autre homme. Tout récemment, l'ex du frère de Kim Kardashian avait été aperçue au côté d'un charmant inconnu à la sortie d'un restaurant de Los Angeles. Il n'en fallait pas plus pour que les rumeurs aillent bon train au sujet de l'actualité amoureuse de la starlette. Au micro de TMZ, Blac Chyna a confirmé qu'elle était bel et bien en couple avec le mystérieux inconnu avec lequel elle est allée dîner. Après le repas, l'homme en question a pris position du côté passager du bolide de Blac Chyna.



TMZ a révélé dans la foulée aux fans de Blac Chyna que le mystérieux individu... n'est autre que son coiffeur. Le duo, très complice, a souvent été vu ensemble sans pourtant être en couple. Certains accusent alors la star de vouloir faire du buzz en s'inventant une nouvelle idylle. Il y a quelques jours, c'était au tour de son ex Rob Kardashian de faire l'objet de rumeurs. On le disait en couple avec la star de la téléréalité Bad Girls' Club, Mehgan James. Le jeune homme avait alors rapidement démenti cette information. "Attendez avant de lire sur le web que je sors avec une fille qui s'appelle Mehgan machin, avait-il écrit. Ce n'est pas vrai, je ne l'ai même jamais croisée ni entendu parler d'elle avant" avait-il ajouté.