Blan­ket Jack­son a bien grandi. Comme sa sœur, il s’est trouvé des centres d’in­té­rêts et notam­ment le sport. Alors que Paris Jack­son , elle, s’est tour­née vers le mannequi­nat et la comé­die, Blan­ket Jack­son a opté pour le karaté.Paris Jasckon a alarmé la presse en avril dernier, s’inquié­tant de la situa­tion dans laquelle son petit frère, Blan­cket Jack­son, gran­dis­sait. Mais il semble­rait que le plus jeune des enfants du roi de la pop se porte bien.



Alors que sa sœur, Paris Jack­son, s’est lancée dans le mannequi­nat et la comé­die, et que son frère, Prince Jack­son, gère une société de produc­tion en même temps que ses études en école de commerce, Blan­ket Jack­son s’est lancé dans le sport.



De récentes photos le montre d’ailleurs vigou­reux dans un kimono de karaté. En effet, celui qu’on appelle désor­mais Bigi se consacre à cette nouvelle passion, les arts martiaux. Le mois dernier, il a été photo­gra­phié pendant qu’il travaillait sa tech­nique dans son club de sport de Los Angeles.



Dans son kimono blanc, on voit l'adoles­cent aux cheveux très longs concen­tré et atten­tif pendant sa séance d'exer­cices. Selon le jour­na­liste de TMZ, le garçon serait plutôt doué et aurait passé l’ob­ten­tion de la cein­ture noire. Et ce n'est pas une mince à faire du haut de ses 15 ans !



Une bonne manière de se défendre et de souf­fler après la dure épreuve de la mort de son père en 2009. Sous tutelle de sa grand-mère Kathe­rine et de son oncle TJ, le garçon est tout même souvent seul, ce qui ne semble pas affec­ter son compor­te­ment ni ses résul­tats. Dans son école privée, il est d'ailleurs très appré­cié et engrange les bonnes notes.



