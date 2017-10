Blessure de Sadio Mané: Le staff technique des "Lions" désigné comme responsable La blessure de l’attaquant sénégalais, Sadio Mané, continue de faire des vagues. Avec son indisponibilité de six semaines, due à une blessure aux ischio-jambes, le staff technique et médical des "Lions" est indexé comme étant le principal responsable de cet incident, car ayant « mal ménagé » le joueur qui revenait de Liverpool avec une blessure.

Sadio Mané sera absent lors de la double confrontation entre le Sénégal et l’Afrique du Sud prévue les 10 et 14 novembre prochains. Du côté de Liverpool, on s’indigne du fait que le joueur qui est arrivé blessé en Equipe nationale, « soit mal ménagé » par le staff technique et médical des « Lions ».



Selon WalQuotidien, cette situation est provoquée par une négligence, car le staff médical qui devait renseigner sur quoi soufrait l’attaquant des « Lions », a préféré garder le silence. Une source proche de Sadio Mané a indiqué que « le joueur souffrait de la cuisse, et il n’a pas été aidé par le staff technique des « Lions » qui l’a fait jouer pendant 89 mn sur un gazon synthétique ».



Même si les responsabilités sont partagées, l’interlocuteur de WalfQuodidien estime que « Aliou Cissé devait faire sortir le joueur le plus tôt possible, rien qu’en voyant son comportement sur le terrain, pour éviter ce qui est malheureusement arrivé ».

