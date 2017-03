Bleus: Pour Benoît Hamon, un retour de Karim Benzema en bleu, c'est oui Invité de « L'Equipe du soir », Benoît Hamon a été interrogé sur le cas Karim Benzema. Et le candidat du Parti Socialiste l'élection présidentielle n'est pas contre un retour en bleu du joueur du Real Madrid.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mars 2017 à 13:57

Il n'est pas en équipe de France mais il est très souvent évoqué dans les médias. Il s'agit bien sûr de Karim Benzema. Invité de l'Equipe du soir, Benoît Hamon a été questionné sur l'ancien joueur de l'OL, privé des Bleus depuis sa mise en examen dans l'affaire de la sex tape. Le candidat socialiste à l'élection présidentielle ne voit aucun problème à un retour sous le maillot national du joueur du Real Madrid. « Si Benzema joue bien et qu'il est bon en club et qu'il n'y a pas meilleur que lui, oui, je suis pour son retour. C'est un sujet sportif, » a ainsi expliqué l'homme politique.





« Giroud marque quasiment à chaque fois »





Mais une nouvelle sélection en équipe de France ne va pas forcément de soi dans l'équipe actuelle. « Le problème de Benzema aujourd'hui c'est qu'il y a une génération d'attaquants qui marquent des buts, a analysé Hamon. Dans la peau du sélectionneur, ce sont des choix difficiles. Giroud marque quasiment chaque fois qu'il joue alors qu'assez spontanément on ne le prendrait pas forcément en raison de ses performances à Arsenal. » La présence de jeunes attaquants très prometteurs, à l'image de Kylian Mbappé, ne plaide pas forcément en faveur d'un retour de Benzema a aussi souligné le candidat.





« C'est révélateur des failles de la société française »





Pour Benoît Hamon il n'y a pas de doute à avoir sur les raisons du choix de l'actuel sélectionneur, Didier Deschamps. « Je n'ai jamais pensé que le choix de Deschamps était lié à l'origine du joueur. Il y a un climat, en France, raciste qui existe et qui est fort, a-t-il ainsi poursuivi. Aux yeux de certains, Benzema était l'archétype du jeune joueur issu de la banlieue, non respectueux de la République. C'est révélateur des failles de la société française, de sa mauvaise conscience vis-à-vis de sa jeunesse des quartiers. »



