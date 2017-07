Blocages dans le processus électoral: "Nous avertissons Macky Sall de l’extrême gravité de la situation" ( Me Wade) Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juillet 2017 à 08:26 | | 3 commentaire(s)|

La non disponibilité des cartes d’identité biométriques doubléesde la carte d’électeur à une dizaine de jours des Législatives préoccupe la Coalition gagnante Wattu Senegaal. Dans une déclaration rendue publique et signée depuis Dagana, Abdoulaye Wade et ses alliés n’y vont pas par quatre chemins pour accuser le régime de vouloir torpiller le scrutin législatif. «Nous constatons avec amertume que partout les Sénégalais sont à la recherche de leurs cartes d’électeur tandis que l’Administration fait du dilatoire pour ne pas délivrer », ont fustigé les leaders de ladite coalition, qui affirment que la moitié des pièces n’est pas encore distribuée.



« Nous retenons cette estimation pour souligner la gravité de la situation », soutiennent les alliés de Me Wade, qui invitent toutefois les citoyens à occuper les préfectures, préfectures et les consulats pour exiger leurs cartes. Ils ont par ailleurs annoncé une marche nationale mardi 25 juillet, à 14 heures, de la Place de l’indépendance, devant la Préfecture au Ministère de l’Intérieu.r



Sur sa lancée, le chef de file de la coalition gagnante Wattu Senegaal avertit le Président Macky Sall «de l’extrême gravité de la situation qu’il a créée pour installer la confusion et profiter pour tricher ». Aussi le rend-il "responsable des conséquences qui en résulteront".





Avec EnQuête

Accueil Envoyer à un ami Partager