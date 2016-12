Bokk Gis-Gis France : "Macky n’est pas en visite, il est venu répondre à une convocation"

La visite d’Etat du président Macky Sall en France continue de susciter l’indignation au sein de l’opposition. Pour le représentant de la Convergence Bokk Gis-Gis à Paris, le chef de l’Etat est convoqué. «Il n’est pas en visite d’Etat en France, mais il est venu répondre à une convocation du président de la République française, François Hollande».



Selon le camarade de Pape DIOP, cité par le site Walfnet, "la France a convoqué l’actuel locataire du palais de la République pour se plaindre et réclamer sa part du gâteau dans les marchés de la construction et dans l’exploitation du pétrole".



«Depuis la découverte du pétrole, le gouvernement français s’est indigné du fait que tous les chantiers et marchés du pétrole ont été confiés aux Chinois et aux Américains, les amis de son frère, Aliou Sall. C’est ainsi que le président Hollande s’est plaint à maintes reprises et a convoqué le président SALL à Paris. Et on connait depuis, hier, les résultats de cette visite. Le gouvernement de Macky Sall a décidé de confier le pétrole aux sociétés françaises », révèle-t-il.



Le responsable de Bokk Gis-Gis a dénoncé aussi la faiblesse de l’Etat du Sénégal face aux autorités françaises. «C’est une honte et c’est un comportement anti-républicain qu’il faut combattre à tout prix », fustige-t-il. Pour conclure le membre de Bokk Gis-Gis a appelé les Sénégalais à aller s’inscrire pour sanctionner le leader de l’Alliance pour la République (APR), aux prochaines élections.



«Si on veut le départ de Macky Sall, il faut des engagements forts. Ce n’est pas seulement des marches, ni des meetings, il faut aller s’inscrire massivement sur les listes électorales. Parce que nous avons un président qui n’est pas à la hauteur », fulmine-t-il.