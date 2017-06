Bokk Gis Gis: Un conflit total chez Pape Diop

Les investitures pour les prochaines Législatives continuent de dévoiler son lot ds frustrés. Après la coalition présidentielle, c'est au tour de celle de l'opposition, en l'occurrence la coalition gagnante Wattu Senegaal, d'enregistrer des dissidents.



Une coalition à laquelle appartient la Convergence démocratique Bokk Gis Gis dont certains militants disent ne pas donner mandat à Pape Diop pour s'investir dans cette alliance avec le Pds et d'autres formations politiques.



En conférence de presse hier, les partisans de l'ancien maire de Dakar ont dénoncé le non-respect des dispositions du règlement intérieur et des statuts de leur parti. Ainsi que "la concentration des pouvoirs entre les du Président qui ne consulte personne et qui utilise le parti pour se servir".



D'après l'administrateur de la Convergence démocratique Bokk Gis Gis, lui et se camarades n'écartent pas une rupture avec Pape Diop pour, disent-ils, reprendre en main la gestion du parti. "C'est le président et quatre personnes qui sont allés se faire investir sur ces listes. Notre parti n'est pas engagé dans cette coalition et nous la combattrons. Nous sillonnerons toutes les villes du Sénégal pour apporter l'information à nos militants et sympathisants", a fait savoir Abdoulaye Seck.



Ce dernier de rappeler que le Comité directeur de leur formation politique avait mandaté Pape Diop pour négocier la participation de Bokk Gis Gis à la coalition Manko Taxawu Senegaal. Seulement, précise-t-il, "cette alliance a finalement éclaté et le Président Pape Diop n'a pas reçu un deuxième mandat pour négocier avec un quelconque parti, à plus forte raison investir un militant".



Yahya Diop de renchérir : "On n'a pas tenu compte de l'avis des instances dirigeantes du parti pour procéder à des choix. Nous sommes tous membres de Bokk Gis Gis. Certaines décisions doivent être discutées dans les instances du parti".



Ainsi, ces camarades de Pape Diop pensent que leur leader ambitionne de dissoudre leur formation politique dans le Pds. Selon eux, le Président de Bokk Gis Gis pense être le plan B du parti de Me Wade au cas où Karim Wade ne serait pas candidat à la présidentielle de 2019.



Joint par Enquête, Moussa Diakhaté, porte-parole de Bokk Gis Gis, déclare : "Ce sont des frustrés par rapport aux investitures". Avant de poursuivre : "Rien de tout cela n'est vrai et j'invoque ma dernière sortie dans les médias où nous avions donné mandat et carte blanche au Président Pape Diop pour agir au nom du parti. Le Président Pape Diop a bon dos. Pour nous, l'heure est à la concentration, à la mobilisation pour terminer les comités électoraux et engager le grand combat."





Enquête