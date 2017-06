Bokk Gis Gis: plainte sur la tête de Pape Seck et de ses autres camarades de parti

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Juin 2017 à 11:18 | | 0 commentaire(s)|

Restons avec les camarades de Me Abdoulaye Wade, pour vous dire que les partisans de Pape Diop ne laisseront pas Pape Seck et à sa bande dire ou faire ce qu’ils veulent. Il nous revient en effet, que les proches de l’ancien maire de Dakar veulent déposer une plainte contre l’administrateur du parti.



«Que Pape Seck s’attende à des plaintes, en ce qui concerne l’argent de notre parti. Nous sommes en train d’observer et de suivre. Il a cité des gens qui ont tous démenti être mêlés de près ou de loin à cette affaire.



Derrière cette affaire, il n’y a que lui, Samba Bathily Diallo, la femme de Samba Bathily Diallo et Dior Diongue. Pape Seck fait actuellement office de secrétaire municipal pour le compte de Samba Bathily Diallo et il ne le dit nulle part. Sa femme, Amina Bathily, est 3e adjoint au maire.



Que Pape Seck arrête donc de nous parler d’éthique, en disant qu’il n’y a pas de démocratie dans notre parti. Et qu’est-ce qu’il faisait de l’argent que lui versait Pape Diop, tous les mois ?»



Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook