Bombardier-Emeu Sène toujours pas officialisé, le camp de Mbour affiche ses inquiétudes

Bombardier et Eumeu Sène entrevoyaient le bout du tunnel après la promesse faite par Assane Ndaiye d’officialiser leur combat. Mais les deux lutteurs, qui se croisent prochainement, sont encore loin d’être fixés sur la date officielle de leur combat, même si le promoteur Assane Ndiaye, envisage de l’organiser le 4 avril prochain. S’il avait promis de se rendre cette semaine au Cng pour se plier à cette exigence, le jeune promoteur est revenu sur sa décision en renvoyant encore une fois la date de son officialisation.



Assane Ndiaye avait dit dans un premier temps attendre la garantie de certains partenaires pour pouvoir régulariser l’affiche auprès du Cng. Mais cette fois, l’argument avancé par le promoteur est que l’officialisation de ce combat se fera une fois que Zarco et Modou Anta auront fini de se mesurer. Leur confrontation étant prévue le 12 mars prochain.



En clair, Bombardier et Eumeu Séne attendront après le 12 mars pour être officiellement informés par rapport à la date de leur explication. « Je ne veux pas noyer le combat du 12 mars », argumente le promoteur.



En tout cas, cet énième report inquiète le camp de Bombardier qui par l’intermédiaire de son frère et agent, Pape Dia, l’a fait savoir au téléphone. « Comment faire la promotion d’un combat en l’intervalle de 19 jours (12 mars-4 avril) si l’on sait qu’il y a des face-à-face à faire. Je n’ai jamais vécu cela ! Tant qu’on n’a pas officialisé un combat, on n’a pas le droit de faire sa promotion. Et ce court délai ne nous arrange pas outre mesure », s’offusque le frère de Bombardier.



Qui poursuit : « le fait qu’on ne soit pas fixé sur la date du combat perturbe notre plan de préparation. Notre lutteur ne pourra même pas voyager. Ça pose problème », s’est lamenté Pape Dia par rapport à un combat ficelé depuis… septembre 2016.



Cinq mois que dure ce flou sans que les acteurs soient fixés sur une date officielle. Le camp d’Eumeu Sène n’a pas voulu émettre de commentaire sur la question.



Source le Quotidien