Bombardier-Eumeu Sène: La balle dans le camp du ministre des Sports

Le combat Bombardier Eumeu Sène aura-t-il lieu le 13 août prochain, comme l'a souhaité et annoncé le promoteur Assane Ndiaye ? C'est la question que se posent les animateurs de lutte ces derniers jours. Surtout avec la polémique au sujet de la prolongation de la saison de lutte dont la fin est calée officiellement, le 31 juillet prochain.



Une promesse de prolongation aurait été faite au promoteur, Assane Ndiaye, par le ministre des Sports. Seulement, sur cette question, le chargé de communication du Comité national de gestion de la lutte précise que sa structure n'est nullement habilitée à fermer ou ouvrir la saison de lutte. "C'e n'est que par un arrêté ministériel qu'il est mis fin à la saison de lutte, ou qu'elle est prolongée.



Le Cng ne peut pas décider de la fin ou d'une prolongation", a souligné Thierno Ka. Avant d'ajouter : "Nous avons reçu une lettre du promoteur (Assane Ndiaye) quant à une prolongation de la saison, je crois de deux semaines.



Maintenant, c'est au ministère de répondre ou non à cette demande. Le Cng ne peut nullement accorder une telle dérogation", précise M.Ka. Tout en listant les motivations en cas de demande de prolongation, à savoir: "Un cas de force majeure, une calamité naturelle ou encore l'indisponibilité des infrastructures. C'est pour des situations de ce genre, explique-t-il, qu'on peut prolonger la saison de lutte."



Il faut noter que le mois de juillet est déjà "full", avec les combats Modou Lo-Lac 2 et Ama Baldé-Papa Sow. "Ces deux combats sont prévus respectivement les 16 et 23 juillet prochain. Il n'y a aucun problème à ce niveau. Pour l'instant, ce sont les deux dernières grosses affiches de la saison", renseigne le chargé de Communication. La date du dimanche 30 juillet est déjà écartée car coïncidant avec Législatives.



Seul donc le mois d’août peut sauver l'affiche Bombardier-Eumeu Sène. Et pour cela, il faudrait un nouvel arrêté prolongeant la saison. Comme quoi, la balle est dans le camp du ministre des Sports, Matar Ba.



Quotidien