Bombardier: « Eumeu Sène n’ose pas se bagarrer avec moi » Le roi des arènes n'a pas perdu du temps pour répondre à Eumeu Sène. Bombardier confie à "Sunulamb" que ce combat ne sera pas facile et qu'il va battre le lutteur de Pikine.

Bombardier estime que ce combat ne sera pas facile pour les deux côtés. « Ce combat est aussi très capital pour moi. J’ai retrouvé mon titre perdu. Je ne vais donc pas le bazarder. Je ne suis pas dans l’arène pour m’amuser. Le combat me tient à cœur 100 fois plus que lui. Qu’Eumeu Sène se prépare, ce sera un combat de feu. Ce combat ne sera pas facile des deux côtés. Le titre de roi des arènes empêche Eumeu Sène de dormir. De mon côté, je veux garder la couronne jusqu’à ma retraire. Et cela m’empêche de dormir. »





Par rapport à la bagarre, il explique: « Mon adversaire me fait rire. Moi, apprendre la bagarre ? Il verra le jour du combat. Je voudrais juste lui dire qu’il n’osera pas se bagarrer avec moi. Le jour du combat, je vais lui apprendre la bagarre. Franchement, sur ce plan, ce sera zéro danger devant Eumeu Sène. Il ne m’empêche pas de dormir et je l’attends de pied ferme, qu’il ne soit pas pressé ».





Source : wiwsport.com

