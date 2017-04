"Bonne chance" : quand Emmanuel Macron reçoit un appel de Barack Obama

Barack Obama a passé un coup de fil à Emmanuel Macron pour lui souhaiter "bonne chance" dans la dernière ligne droite de la présidentielle avant le premier tour ce dimanche 23 avril.



Pour Barack Obama, Emmanuel Macron n'est pas un inconnu ou celui qu'on désigne comme l'outsider de la présidentielle 2017 en France dans les médias américains. L'ancien président des Etats-Unis a été briefé par une certaine Laurence Haïm, devenue la porte-parole du candidat du mouvement En Marche depuis quelques semaines. "Ils ont (Obamaet son équipe, ndlr) entendu parler d'Emmanuel Macron par moi. Je leur ai dit ce que je pensais d'Emmanuel Macron par rapport au contexte français. (...) Il a l'énergie d'Obama, Macron. Il a la jeunesse, il innove, il essaye de casser les codes", avait révélé l'ancienne envoyée permanente aux Etats-Unis d'I-Télé dans l'émission C à vous.



Ce jeudi 20 avril, Emmanuel Macron a eu le droit à un coup de fil très amical de la part de Barack Obama. Il a dévoilé sur son compte Twitter le début et la fin de leur conversation sur l'élection à venir. "Je vous souhaite le meilleur en cette fin de campagne" et "bonne chance" a lancé l'ancien chef de l'Etat américain, qui profite de son temps libre en compagnie de sa femme Michelle. "Je vais faire de mon mieux, croyez-moi ! Je vais me battre jusqu'à la dernière minute", a promis Emmanuel Macron.



Une future collaboration ?

"Je trouvais que c'était très bien de pouvoir lui parler, nos équipes étaient en contact. Nous étions tous les deux disponibles, nous en avons profité", a commenté l'ancien ministre de l'Economie au micro de RTL, à propos de cet échange très cordial avec Barack Obama. A la fin du coup de fil, il lui a même proposé de collaborer ensemble s'il est élu à son tour, président dans deux semaines.



Closer