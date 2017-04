Booster sa fertilité: du gingembre pour tomber enceinte ?

Le gingembre a la réputation de doper la libido et de booster la fertilité. En outre, il représente une source de vitamine B9, une vitamine utile pour tomber enceinte et indispensable au bon développement fœtal…



En quoi le gingembre peut-il aider à booster la fertilité ?

Le gingembre est une épice riche en antioxydants, reconnue, entre autres, pour son action contre la nausée et ses propriétés anti-inflammatoires. Si l'effet aphrodisiaque du gingembre n'a pas encore été prouvé scientifiquement, le gingembre pourrait toutefois aider à booster la fertilité masculine, car sa consommation augmenterait la qualité du sperme (sperme plus concentré en spermatozoïdes et spermatozoïdes plus mobiles).



En outre, il stimule la circulation sanguine, notamment au niveau des organes sexuels : une condition nécessaire au plaisir… Enfin, il représente une source de vitamine B9 pour la femme. Toutefois, il ne suffit pas à lui seul à couvrir les apports nécessaires: au besoin, votre médecin peut vous prescrire une supplémentation en cette vitamine pour tomber enceinte dans de bonnes conditions.



Comment utiliser le gingembre pour booster sa fertilité ?

Vous pouvez tout simplement ajouter un peu de gingembre à votre alimentation pour relever vos plats : cette épice s'incorpore assez facilement dans les plats en sauce notamment ou encore dans les soupes. Il est aussi possible de préparer une tisane de gingembre, en laissant infuser un peu de gingembre râpé dans de l'eau bouillante pendant une dizaine de minutes. N'hésitez pas à sucrer la tisane avec une cuillerée de miel avant de la boire.