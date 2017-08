Boubacar Boris Diop : "Kémi Séba est un détenu politique"

Dans un entretien exclusif avec Seneweb à paraître, l'écrivain Boubacar Boris Diop prend position par rapport à l'affaire Kémi Séba, entre autres sujets.



À l'en croire, le délit pour lequel l'activiste est poursuivi et va être jugé ce mardi, n'est qu'un prétexte pour lui faire payer son engagement contre certains intérêts français en Afrique.



"Ce militant politique a été arrêté non pas à cause d'un billet de banque brûlé mais bien parce qu'il s'attaque depuis quelques années à la Françafrique, avance-t-il. Ce faisant, il a franchi une ligne rouge et ça, ça se paie. On l'attendait au tournant.



Nous sommes trop nombreux au Sénégal- politiciens, intellectuels, artistes- à faire comme si la France nous est aussi lointaine et indifférente que la Slovénie ou l'Islande. C'est bizarre de penser de la sorte quand on sait de quel poids elle pèse dans les choix de nos dirigeants, des choix qui affectent négativement la vie de nos populations."



De l'avis de Boris, "cela s'est aggravé depuis l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, les intérêts de la France n'ayant jamais été mieux servis qu'avec lui". "Tel est le contexte politique de cette arrestation. Kémi Seba est un détenu politique", tranche l'ancien journaliste.



