Bouffée d’oxygène pour les entreprises : le gouvernement décaisse 100 milliards pour éponger la dette intérieure

Une bouffée d’oxygène pour les entreprises nationales. Enfin, elles peuvent espérer entrer dans leurs fonds après des prestations de service. En effet, le Gouvernement a décaissé 100 milliards Fcfa pour éponger la dette intérieure. Cette importante manne financière ira dans les caisses des entreprises qui ont fourni des services pour le compte de l’Etat du Sénégal.



C’est une excellente nouvelle pour les patrons qui n’attendaient que le paiement de leurs pestassions. « C’est une bonne chose. C’est une bouffée d’oxygène pour les entreprises qui ont fourni des services », s’est réjoui Babacar Diagne. Toutefois, le président du Conseil des Entreprises du Sénégal (Cdes) pense que, même si le gouvernement a décidé de payer la dette, « le problème demeure entier ».



Babacar Diagne estime qu’il est encore plus important de réduire de manière considérable les délais de paiement de la dette. « Le délai de paiement de l’Etat des prestataires de service, tue les entreprises sénégalaises. Aucune entreprise ne peut attendre 60 à 90 jours. Avec ce délai, on ne peut pas subvenir à ces dégrèvements de trésorerie », soutient le président du Conseil des entreprises du Sénégal (Cdes). La solution, à ses yeux, consiste à mettre en place u fonds pour payer rapidement la dette intérieure.



« Pourquoi ne pas mettre un fonds de la commande publique nationale à hauteur de 25% dès le 1er janvier. Ce fonds permettrait aux entreprises de recevoir des avances mais aussi des financements suivant l’évolution des prestations de service », suggère Babacar Diagne. A l’en croire, cela permettra également la création d’emplois et de la valeur ajoutée.



Car, les entreprises auront une santé financière qui leur ouvrira les portes du marché sous-régional. « C’est la seule manière d’aider les entreprises à avoir une capacité financière pour aller à la conquête de la sous-région. Puisqu’au Sénégal, les banques ne financent pas les entreprises », suggère le président du Conseil des entreprises du Sénégal (Cdes).



L’As