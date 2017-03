Boughazelli à Aliou Sall : "Qu’il soit le frère ou le fils du Président, je ne le laisserai pas détruire le parti"

C’est un secret de polichinelle de dire que rien ne va plus entre le député Seydina Fall alias Boughazelli et le maire de la ville de Guédiawaye, Aliou Sall. Ces responsables « apéristes », qui prétendent tous être la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Guédiawaye lors prochaines élections législatives, ne se font plus de cadeaux.



Samedi, lors d’un meeting organisé à la cité Aliou Sow, Seydina Fall est monté au créneau pour fusiller le frère du Chef de l’Etat. Selon lui, Aliou Sall a divisé les membres de l’Alliance pour la République dans ledit département. « Il fait dans l’achat de conscience. Il offre à tout va des véhicules pour appâter d’honnêtes citoyens», a révélé Boughazelli qui persiste et signe qu’il sera la tête de liste de la coalition au pouvoir.



« Je suis et je resterai la tête de liste de Benno Bokk Yakaar. Qu’Aliou Sall soit le frère ou le fils du Président de la République, je ne le laisserai pas détruire notre parti. Si les élections étaient organisées demain, je les remporterai d’une manière éclatante, car, ni la légitimité historique, ni la représentativité politique ne me font défaut », a indiqué le parlementaire face à ses militants qui se sont déplacés en masse pour assister à cette rencontre qui a battu le record de la mobilisation.



Responsable APR à Guédiawaye, Moussa Fall a, lors de sa prise de parole, déclaré que Seydina Fall est incontournable. Car son accessibilité, sa modestie et son sens du partage attestent qu’il est un véritable député du peuple. «Plus de 163 représentants de Comités ont pris sur eux la responsabilité de l’investir comme tête de liste départementale de la coalition Bennoo Bokk Yakaar pour que la victoire soit au rendez-vous au soir du 30 juillet. Notre forte conviction est qu’il est le candidat le mieux placé pour donner la victoire à notre liste. Il est l’homme fort de la banlieue », a-t-il dit.



Abondant dans le même sens, madame Séga Mbaye, représentante des femmes, demeure convaincue que « le député Seydina Fall a des prédispositions pour diriger la liste de la coalition à Guédiawaye ». Qu’il est un authentique fils de Guédiawaye qui s’est toujours fait distinguer par sa promptitude à apporter son assistance aux populations confrontées à des problèmes sociaux.



(Libération )