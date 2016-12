Boukiline : un vol tourne au drame faisant deux morts et un blessé

Le braquage d’une boutique dans le Boukiline a viré au drame faisant un bilan macabre de deux personnes tuées et une autre blessée. Les faits se sont déroulés dans la nuit du dimanche à lundi, dans le village de Theyéne Kawsara. L’information a été livrée par la RFM dans son journal.



Le sieur Modou Gaye boutiquier de son état a été surpris par les assaillants qui voulaient dérober sa boutique et ses économies. Ainsi, les voisins qui ont eu écho des bruits ont voulu lui prêter main forte, mais le malheur s’est abattu sur eux, car le premier intervenant a été tué par balle.



A côté de la boutique, dans la chambre d’un autre individu ou la lampe a été allumée, les voleurs ont tiré à nouveau tuant une autre personne et faisant un blessé. Ce qui porte le nombre de victime à deux. La personne blessée du nom d’Abdou Mbow, selon un témoin, a voulu secourir son voisin boutiquier, mais n’a pu arriver sur les lieux.



Khary DIENE, Leral.net



