Bouna Coundoul (gardien de but sénégalais) « Je reste toujours à la disposition de mon pays »

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mars 2017 à 11:29 | | 0 commentaire(s)|

Si Mohamed Diamé et Pape Kouly Diop ont récemment annoncé leur retraite internationale, ce n’est pas le cas de Bouna Coundoul. A 34 ans et en dépit d’une longue absence de la Tanière, l’ancien capitaine des "Lions" n’a pas renoncé la sélection.



« Ma dernière convocation en équipe nationale remonte à mars 20015. C’était lors des matchs amicaux disputés contre le Ghana et le Havre, en France (victoires des lions sur le même score 2-1. Cela fait quand même deux bonnes années. Mais je reste toujours à la disposition de mon pays. Je sais que je peux encore apporter », a fait savoir Bouna Coundoul.



Selon lui, beaucoup de gens croient à tort que je faisais partie de l’équipe de la génération de 2002. Mais j’ai intégré l’équipe nationale bien après, en novembre 2007.



Sur la question à savoir à quand la retraite internationale, il répond: « Aujourd’hui, je suis âgé de 34 ans. Alhamdoulilah, je suis en bonne santé physiquement je suis au top. La retraite ? Un gardien de but peut aller jusqu’à 40 ans, s’il peut se maintenir en bonne condition physique. En tout cas, tant que la santé me le permettra, je continuerai à exercer ma passion ».



Pour rappel, Bouna Coundoul est présentement aux Etats Unis pour des affaires personnelles et familiales. Par ailleurs, il est aujourd'hui sans club.

