Boxe: Conor McGregor n’a pas tenu face à Floyd Mayweather Le combat tant attendu entre la star des arts martiaux mixtes (MMA) Conor McGregor et Floyd Mayweather a été remporté par l’Américain de 40 ans, ce 27 août 2017 à Las Vegas, par KO technique. L’Irlandais de 29 ans, moins à l’aise en boxe anglaise, n’a pas tenu au-delà du 10e round.



Conor McGregor avait promis que Floyd Mayweather ne résisterait pas au-delà du deuxième round. Mais le roi des arts martiaux mixtes (MMA) n’a pas tenu sa promesse, même s’il a donné du fil à retordre à l’une des légendes de la boxe.

C’est après une heure de retard – due à des problèmes de retransmission – et trois rounds d’observation que le ton est monté, ce 27 août 2017 à Las Vegas. D’un côté, un Floyd Mayweather dans son style traditionnel, tout en esquives. De l’autre, un Conor McGregor harcelant son adversaire, parfois à la limite des règles de la boxe anglaise. L’arbitre doit ainsi rappeler à plusieurs reprises à la star du MMA que les coups sur la nuque sont interdits.

Floyd Mayweather prend l’ascendant

Au bout de la cinquième reprise, l’Irlandais commence à baisser de rythme, malgré quelques sourires provocateurs adressés à son adversaire. Sa gestuelle, peu habituelle en boxe, ne semble plus perturber l’Américain, malgré ses 40 ans.



C’est au contraire son rival de 29 ans qui commence à montrer des signes de fatigue. Même s’il ne bronche pas, Conor McGregor encaisse les coups et peine de plus en plus à lever les bras. A la 10e reprise, un enchaînement le laisse chancelant. L’arbitre décide d’arrêter cet affrontement qui, s’il n’a pas été la « farce » annoncée par plusieurs spécialistes, n’aura pas non plus été le « combat du siècle ».

« On a donné aux fans ce qu'ils voulaient »

Floyd Mayweather a ainsi remporté le 50e combat de sa carrière professionnelle, battant le record de Rocky Marciano. « On a donné aux fans ce qu'ils voulaient, a ensuite expliqué Mayweather. Conor a été meilleur que je pensais, c'est un sacré compétiteur, mais j'étais au-dessus. La tactique était de le laisser tout donner au début. J'avais garanti que ça n'irait pas au bout. »

Conor McGregor avait une autre version de l’histoire : « J'ai bien démarré, je dominais mais ça a été compliqué par la suite. Plus que puissant, il est très rapide. On ne peut que s'incliner devant un champion comme ça, Merci à toi Floyd. J'étais vraiment trop fatigué à la fin, mais je ne suis pas tombé et c'est une victoire pour moi. Je n'étais pas loin. J'étais fatigué, rien de plus, j'aurai pu continuer. Il a plus d'expérience que moi. Ce n'est pas ma première défaite, je vais revenir. »



