Boy Marone "is back": « J’ai toujours entretenu le flambeau en Europe, je vais revenir plus fort sur la scène musicale sénégalaise... » Absent du monde musical depuis un bon moment, El Hadji Malick Marone dit Boy Marone a refait surface. Lors d’un entretien accordé à votre site préféré Leral.net, il a profité de l’occasion pour faire passer son message: « j’ai toujours entretenu le flambeau en Europe, je vais revenir plus fort sur la sellette musicale. Certes, c’est compliqué mais chacun a son propre public.. ».

Après une décennie en France, l’enfant de Pikine retrouve ses terres. Il a été découvert au Sénégal en 1996, grâce à un concours musical, d'où sa collaboration avec le producteur artistique Manu Lima.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Mai 2017 à 10:55 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook