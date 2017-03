Boy Niang:« Balla Gaye 2 a manqué de respect à mon père, je vais le corriger, qu’il la ferme... » C’est un Boy Niang 2 très amer qui dit ses vérités à Balla Gaye 2 et le met en garde. Le fils de De Gaulle est furieux après les propos injurieux de Balla Gaye à l’égard de son père.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mars 2017 à 16:30 | | 0 commentaire(s)|

« Je suis très fâché et je ne le cache pas. Balla Gaye est très irrespectueux. En plus je veux lui signaler que mon père n’est pas son égal. Mon père a été un champion qui n’a jamais eu de déboires dans sa vie. En plus, je n’ai jamais manqué de respect à son père. Je veux qu’il me respecte. Je veux lui dire que c’est pour son indiscipline que je compte le mettre au pilori en te terrassant ».



Il avance : « Balla Gaye 2 prend de l’âge, et au lieu de poursuivre son combat face à Gris, il n’a qu’à plutôt accepter de se frotter à moi et je vais lui montrer de quel bois se chauffe le fils de De Gaulle. Personne ne veut l’avoir pour idole parce qu’il n’est pas une référence. Il est mal élevé, il est impoli ».



« Il a peur de moi et il n’a pas le droit de transférer ce combat au niveau de nos pères. Les choses doivent se faire entre nous. Il dit que son père est champion. Mais est-ce qu’un fils de champion doit perdre la couronne de Roi des arènes en quelques années ? », dixit Boy Niang.

