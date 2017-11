Boycott annoncé du dialogue politique : Aly Ngouille Ndiaye répond à Me Wade et à ses camarades de l’opposition Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a déclaré qu’il n’est pas du tout ébranlé par le boycott annoncé du dialogue politique voulu par le président de la République, par une bonne partie de l’opposition.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Novembre 2017 à 08:20 | | 0 commentaire(s)|

Estimant que tous les partis se valent, le ministre note que les discussions vont bel et bien se tenir.

« Vont-ils venir ou non, je ne peux pas en prédire. Ce que je sais, c’est que nous avons lancé les invitations officielles. Et je n’ai pas encore reçu une notification me signifiant qu’un tel ou un autre parti ne va pas participer. J’ai entendu dans la presse des déclarations qui sont faites par les uns et les autres. Mais, tout cela, on l’appréciera le 21 novembre prochain. Et je pense que de toutes les façons, la majorité sera au rendez-vous », a-t-il relevé.



Pour le ministre, Aly Ngouille Ndiaye, invité de l’émission Yon wi de la Rfm, qui sera diffusée ce jeudi, les partis politiques sont « d’égale dignité ». Dans ce sens, il pense que « ce qui est important, c’est que l’invitation soit faite par qui de droit, et que tout le monde soit appelé ».



Dans son propos, il relève qu’il a des choses qui sont possibles dans ce dialogue annoncé. « Nous sommes prêts à aller à l’audit du fichier, jusqu’à l’audit du fichier électoral si telle est la volonté des partis politiques… Je pense que tout se discute autour d’une table… », concède le maire de Linguère.







Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook