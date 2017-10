Boycott des produits français et rassemblement à Chamalières: Kémi Séba et Cie, fixent 2 dates pour la «Révolution anti-CFA» L’ONG Urgences Panafricanistes appelle à une « journée internationale de boycott des produits français » dans toutes les capitales africaines (le 28 octobre) et à un rassemblement à Chamalières, en France (le 18 novembre).



« Puisque les élites politiques Françaises et Africaines continuent de faire la sourde oreille, la jeunesse africaine va hausser le ton. Vous nous crachez votre mépris quand nous vous crions notre douleur. Message Reçu. » Ceci est un message de Kémi Séba et ses compagnons dans de la lutte anti-Cfa.

Ils appellent à un rassemblement « massif et déterminant » de toute la « diaspora africaine de France, de suisse, d’Allemagne, de Belgique… et d’ailleurs».



«Toutes les forces militantes stationneront ce jour-là (peut-être pour longtemps…) devant les entreprises françaises et expliqueront à la population, pourquoi il faut les boycotter et où désormais, il faudra consommer », soutiennent-ils dans le communiqué reçu par la rédaction de SeneNews.com.



Ainsi, deux dates sont retenues : le 28 octobre 2017 (pour le boycott des produits français en Afrique) et le 18 novembre 2017 qui sera réservée à la diaspora, pour un rassemblement à Chamalières en France (là où est imprimé le franc CFA).

