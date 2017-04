Brad Pitt amaigri et déprimé ? Sa mère appelle Jennifer Aniston au secours

Avant Ange­lina Jolie , Brad Pitt a été heureux, très heureux, c’est en substance ce que sous-entend le site RadarOn­line.com qui vient de dévoi­ler l’in­for­ma­tion selon laquelle Jane Pitt, la mère de l’icône holly­woo­dienne aurait appelé l’ex-femme de son fils, Jenni­fer Anis­ton, afin qu’elle lui vienne en aide.



L’ac­trice de 48 ans, en couple avec l’ac­teur de Seven et Fight Club entre 2000 et 2005, qui – on la comprend – aurait été quelque peu pertur­bée par cet appel. Une réac­tion logique au regard du bonheur sans tache qu’elle vit depuis 2015, année durant laquelle elle est deve­nue l’épouse de Justin Theroux.



Sauf qu’on le sait, le couple mythique qu’elle forma avec Brad Pitt, reste outre-Atlan­tique pour bon nombre, ce qui lui est senti­men­ta­le­ment, arrivé de meilleur. Aussi, voilà des années que Jenni­fer Anison doit essuyer les remarques déso­bli­geantes sur une suppo­sée rési­gna­tion qui l’au­rait amenée à se convaincre que Justin Theroux est le bon et ce, de manière défi­ni­tive.



C’est ainsi qu’elle s’est retrou­vée à quasi devoir justi­fier ses senti­ments dans les colonnes de Marie-Claire en novembre 2015 : « Il fait ressor­tir le meilleur de ce qu’il y a en moi, je tiens telle­ment à lui. J’ai mal rien qu’à l’idée que quelque chose puisse le faire souf­frir », expliquait-elle alors.



Mais cela est diffi­ci­le­ment enten­dable pour Jane Pitt qui l’aime comme si elle était sa propre fille et n’ar­rive, depuis toutes ces années, toujours pas à accep­ter qu’elle ne soit plus offi­ciel­le­ment la femme de son fils.



Une néga­tion totale de l’exis­tence d’An­ge­lina Jolie qui ques­tion­ne­rait plus encore Brad Pitt. Ce dernier qui n’ar­rive pas à remon­ter la pente et préfè­­re­­rait, selon le Daily Mail, la compa­­gnie de l’ar­­tiste Thomas Houseago, avec lequel il passe­­rait des jour­­nées entières dans un studio de Los Angeles , à travailler sur des sculp­­tures en écou­­tant des chan­­sons mélan­­co­­liques.



C’est d’ailleurs en rejoi­­gnant son ami que Brad Pitt a été photo­­gra­­phié le visage plus émacié que jamais et flot­­tant dans ses vête­­ments. Une allure qui a fini de convaincre sa mère d’ap­pe­ler l’hé­roïne de la série Friends pour qu’elle l’aide à se remettre debout. Brad Pitt qui malgré son désir mani­feste d’être seul actuel­le­ment, aurait quand même tout fait depuis sa sépa­ra­tion pour récu­pé­rer le numéro de télé­phone de Jenni­fer Anis­ton . Une fois le nom de son ex-femme ré-enre­gis­tré dans son réper­toire, il s’en serait, selon US Weekly, servi pour lui souhai­ter un joyeux anni­ver­saire , le 11 février dernier. Jenni­fer Anis­ton, l’inou­bliable !



Source: Gala