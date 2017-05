Brad Pitt, amaigri, nage dans ses vêtements : les photos qui inquiètent les fans

Brad Pitt est toujours au plus mal depuis sa séparation avec Angelina Jolie. Le père de six enfants - Maddox, 15 ans, Pax, 13 ans, Zahara, 12 ans, Shiloh, 10 ans, et des jumeaux Vivienne et Knox, 8 ans - est en effet très amaigri. L'acteur de 53 ans sortait du plateau de l'émission Late Show With Stephen Colbert dans les rues de New York mardi 16 mai.





Et son look a de quoi sérieusement inquiéter ses fans : il nageait dans son costume taillé beaucoup trop grand, sa chemise à carreaux portée par-dessus un tee shirt blanc, et de simples chaussures marrons pour compléter le tout. Derrière ses lunettes sombres, Brad Pitt esquissait un triste sourire. Où est passé l'acteur glamour, à la classe hollywoodienne, l'un des hommes les plus convoités de la planète ?





Bien loin... L'interprète de Max Vatan dans le film Alliés traverse en effet une période très sombre depuis son divorce. Il tente malgré tout de se maintenir à flots et a arrêté l'alcool et les drogues. "Je suis vraiment, vraiment heureux d'en avoir fini avec ça. Je buvais trop. C'est juste devenu un problème", a confié Brad Pitt mi-mai dernier auprès du magazine GQ Styles. A quand la renaissance ?





