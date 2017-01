Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Brad Pitt divorcé d'Angelina Jolie, elle perd tout ! Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Janvier 2017 à 15:54 | | 0 commentaire(s)| Angelina Jolie regrette peut-être sa décision d'avoir demandé le divorce à Brad Pitt. Depuis l'annonce, l'actrice serait en train de tout perdre. On vous en dit plus !

C'est une séparation coûteuse pour les Brangelina. Le prix exorbitant du divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie a été dévoilé et cela leur couterait pas moins de 6 millions d'euros. Bon pour eux ce n'est pas grand chose mais quand même ! De plus, les rebondissements continuent et ne sont pas prêts de s'arrêter jusqu'à l'officialisation de leur divorce.



Si Angelina Jolie a tout fait pour empêcher son ex mari de voir ses enfants, elle pourrait perdre son combat mais pas que ça. Depuis qu'elle a tiré un trait sur le père de ses enfants, la vie d'Angelina Jolie a bien changé. Une source a révélé au magazine Life & Style qu'un juge aurait ordonné à Angelina Jolie d'autoriser Brad Pitt à voir ses enfants. On vous donne tous les détails immédiatement !

Angie avait interdit à son ex mari de rencontrer ses enfants à plusieurs reprises.



Lorsque la question a été portée devant le tribunal par Brad, le juge lui a permis de rendre visite aux enfants sur une base bien plus régulière. La source a ajouté : "Les gens ont vu Brad Pitt agir de manière responsable pendant qu'Angelina opérait une campagne de diffamation contre lui. C'était sûr que Brad gagnerait cette bataille."



Avec toutes ces histoires, Angelina Jolie aurait même des problèmes avec les membres de son équipe : "Il y a d'énormes désaccords avec les membres de son équipe. Ils se battent. Certains d'entre eux n'aiment pas sa manière de gérer les choses contre Brad.". Angelina Jolie est-elle réellement en train de perdre ? Affaire à suivre mais en attendant, découvrez pourquoi Kate Hudson est la girlfriend idéale pour Brad Pitt !



source:melty



