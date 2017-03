Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Brad Pitt: voici ce qu'il est prêt à faire pour reconquérir Maddox et Pax ! Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mars 2017 à 18:47 | | 0 commentaire(s)|

Depuis septembre, et l'annonce choc de leur divorce, Angelina Jolie et Brad Pitt ont eu le temps de passer à autre chose, côté cœur.



Leurs 6 enfants, moins... En effet, alors que l'on prête à la première une relation avec un homme à Londres, le second penserait à l'avenir avec Kate Hudson. Un dénouement heureux pour ce supercouple, mais pas forcément pour leur progéniture. Et pour cause, pendant 11 ans d'amour, les Brangelina ont eu la vie de famille rêvée, ponctuée de voyages, de rires, et de cadeaux...



Forcément, la séparation a été très difficile pour les petits. D'ailleurs, rapporte TMZ, durant plusieurs semaines, Maddox âgé de 15 ans et Pax, 13 ans, avaient refusé de voir leur pater­nel. Des absences qui ont beaucoup touché l'acteur de "Fight Club". C'est pourquoi, Brad a décidé de prendre les choses en main. "Il est un père extra­or­di­naire, il va tout faire pour les rendre heureux", a confié une source proche à Holly­wood Life.



Il projette ainsi d'organiser une sortie en famille à Coachella, le célèbre festi­val musi­cal qui se tient chaque année dans le désert cali­for­nien. Et "c’est sans aucun doute quelque chose qui leur plai­rait" rapporte la source.



En plus de ce rendez-vous, Brad aura aussi une autre occasion de revoir les siens, pour l'anniversaire de sa fille Shiloh. Et pour pouvoir participer au goûter, "Il espère qu’An­gie sera d’ac­cord avec ça et qu’ils mettront leurs diffé­rends de côté" a ajouté Holly­wood Life. Pourvu que les enfants soient heureux...









