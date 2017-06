Bradage du littoral: L’architecte Pierre Atépa et Cie porte plainte contre le groupe Terrou-bi et le maire de Point E

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Juin 2017 à 17:34

Perre Goudiaby Atepa et ses alliés du Collectif pour la défense du littoral ont décidé de porter plante contre le Groupe Terrou-bi, le maire de la Commune du Point E ainsi que la société Eco-Loisirs.



Ils accusent ces derniers d'avoir été abusivement attribués des parcelles au bas de l’espace Senghor, sur le prolongement de l’hôtel Radisson.



L’architecte Atépa a d'ailleurs, convoqué la presse ce samedi à 18 heures dans ses locaux, pour faire des révélations su les constructions illicites en cours dans le domaine maritime.



Dans le communiqué parvenu à la rédaction de Leral.net, il est fait état du scandale d’un « trou de 40 000 m2 cédé à environ 100 millions de francs Cfa et revendu par des tiers à environ 30 milliards ».



