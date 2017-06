Bradage foncier sur la Corniche ouest : Atépa attaque en justice

Défenseur invétéré du littoral contre les constructions et lotissements irréguliers sur la Corniche Ouest de Dakar, l’architecte Atépa a mis ses menaces en exécution.



Selon Les Echos, Pierre Goudiaby de son vrai nom, a saisi la justice et déposé des plaintes conte le Maire de Fann-Point E, Palla samb et contre X visés. Outre l’édile de la localité, indiquent nos confrères, l’ambassade de Turquie, l’hôtel Le Terrou Bi, Ecolosoir Sa, Magic Land situés sur le site défendu par Atépa et compagnie, sont cités par la procédure judiciaire.



Après donc Aby Ndour avec qui, Atépa avait été récemment en bisbilles, l’affaire du bradage du foncier sur la Corniche ouest de Dakar atteint d’autres proportions.



Actusen.com